رويترز

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين متورطين في ما وصفتها بمخططات متعددة لغسل الأموال الإلكترونية لصالح كوريا الشمالية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى قطع مصادر التمويل عن برامج الأسلحة في بيونج يانج، مشيرة إلى أن الأنشطة التي تم رصدها تمثل تهديداً مباشراً للأمنين الأمريكي والعالمي.

وقال جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: "من خلال توليد الإيرادات لتطوير أسلحة بيونج يانج، فإن هؤلاء الجهات الفاعلة يهددون بشكل مباشر الأمن الأميركي والعالمي".

وأضاف هيرلي أن الوزارة ستواصل ملاحقة الميسرين والممولين الذين يقفون وراء هذه المخططات لقطع مصادر الإيرادات غير المشروعة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وبيّنت الخزانة الأمريكية أن المصرفيين الكوريين الشماليين جانج كوك تشول وهو جونج سون ساعدا في إدارة الأموال لصالح كيان محدد، مشيرة إلى أن بعض هذه الأموال قد تكون مرتبطة بجهات استخدمت برامج فدية استهدفت ضحايا أمريكيين.

كما أعلنت الوزارة فرض عقوبات على شركة "كوريا مانجيونجداي" لتكنولوجيا الحاسوب ومقرها كوريا الشمالية، بتهمة استخدام مواطنين صينيين كوكلاء مصرفيين لإخفاء مصدر الأموال، إضافة إلى إدراج رئيس الشركة يو يونج سو على قائمة العقوبات.

وشمل البيان كذلك خمسة أفراد آخرين وُصفوا بأنهم ممثلون لمؤسسات مالية كورية شمالية يقيمون في الصين وروسيا، إلى جانب تصنيف بنك "ريوجونج الائتماني" لتقديمه المساعدة في أنشطة تهدف إلى التحايل على العقوبات بين الصين وكوريا الشمالية.

وأكدت الخزانة أن تلك الأنشطة تتضمن تحويل عائدات كوريا الشمالية من العملات الأجنبية، وغسل الأموال، وتنفيذ معاملات مالية لصالح عمال كوريين شماليين في الخارج.