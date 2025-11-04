إعلان

نستعد لمعركة الشعب.. وزير الدفاع السوداني يعلن تشكيل لجنة وطنية للوضع الإنساني

كتب : مصراوي

07:23 م 04/11/2025

وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف

وكالات

أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة وطنية تتولى بحث ومعالجة المسائل المتعلقة بالوضع الإنساني في البلاد، في ظل التحديات الميدانية الحالية التي تمر بها السودان.

وأشار وزير الدفاع السوداني إلى أن مجلس الأمن والدفاع انعقد في الخرطوم برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث ناقش الأوضاع الأمنية في البلاد، واستعرض الترتيبات اللازمة لمنع تكرار مأساة مدينة الفاشر.

وأكد الوزير أن الاستعدادات لمعركة الشعب السوداني مستمرة، مشدداً على أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجبها الوطني لحماية الوطن واستعادة الأمن والاستقرار،

وأوضح الفريق أول ركن أن الاجتماع تطرق إلى الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وبحث الموقفين السياسي والعسكري والأمني على مختلف جبهات القتال، مشيراً إلى أن المجلس استعرض بالتفصيل أحداث مدينة الفاشر والانتهاكات التي شهدتها.

وأعرب وزير الدفاع عن شكر السودان للولايات المتحدة ومبعوثها مسعد بولس على الجهود المبذولة لوقف الحرب، مؤكداً في الوقت نفسه ترحيب الحكومة بأي مساعٍ تُنهي معاناة الشعب السوداني.

ودعا مجلس الأمن والدفاع، بحسب الوزير، إلى استنهاض واستنفار الشعب السوداني لمساندة القوات المسلحة في القضاء على المليشيا المتمردة.

وزير الدفاع السوداني ركن عوض بن عوف السودان الخرطوم

