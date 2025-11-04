إعلان

فيديو.. الدعم السريع يزعم إسقاط طائرة عسكرية للجيش في بابنوسة

كتب : مصراوي

05:18 م 04/11/2025

قوات الدعم السريع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

زعمت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوداني من طراز "إليوشن" في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.

ونشر الدعم السريع فيديو قال فيه إنه لإسقاط الطائرة الحربية التابعة للجيش.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قالت شبكة أطباء السودان، إنها تتابع بقلق ما يجري في مدينة بارا بولاية شمال كردفان من جرائم مروّعة ترتكبها الدعم السريع بحق المدنيين العزّل.

وأفادت الشبكة، في بيان على "فيسبوك"، بأن عشرات الجثث مكدسة داخل المنازل في مدينة بارا بعدما منع الدعم السريع ذوي الضحايا من دفنهم.

وتابعت: "في ظل هذا الجحيم، تتواصل موجات النزوح الجماعي من بارا في ظروف بالغة القسوة، حيث يفرّ المدنيون سيرًا على الأقدام نحو المجهول، دون غذاء أو دواء أو مأوى، بينما تنهار الخدمات الصحية تماماً وتنتشر الأمراض وسوء التغذية بين الأطفال والنساء وكبار السن".

وطالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف انتهاكات الدعم السريع في بارا بولاية وفتح ممرات آمنة للمدنيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الدعم السريع إسقاط طائرة عسكرية للجيش السوداني طائرة حربية تابعة للجيش السوداني مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟