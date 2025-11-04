فيديو.. الدعم السريع يزعم إسقاط طائرة عسكرية للجيش في بابنوسة

وكالات

زعمت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوداني من طراز "إليوشن" في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.

🟥 مليشيا الدعم السريع تمكنت من إسقاط طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش السوداني، أثناء تحليقها في أجواء مدينة #بابنوسة بولاية غرب كردفان فى عملية إسقاط جوى للفرقة 22.

سقطت الطائرة بعد إصابة المحرك اليمين و لا أنباء مؤكدة عن نجاة طاقم الطائرة حتى اللحظة.#السودان

ونشر الدعم السريع فيديو قال فيه إنه لإسقاط الطائرة الحربية التابعة للجيش.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قالت شبكة أطباء السودان، إنها تتابع بقلق ما يجري في مدينة بارا بولاية شمال كردفان من جرائم مروّعة ترتكبها الدعم السريع بحق المدنيين العزّل.

وأفادت الشبكة، في بيان على "فيسبوك"، بأن عشرات الجثث مكدسة داخل المنازل في مدينة بارا بعدما منع الدعم السريع ذوي الضحايا من دفنهم.

فيديو جديد يظهر حطام طائرة شحن عسكرية من طراز "يوشن" يُعتقد أن قوات «تأسيس» قد أسقطتها ظهر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، في محيط مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.



وبينما يتعذر التحقق المستقل من موقع وتوقيت تصوير المقطع، تشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرة كانت في مهمة عسكرية…

وتابعت: "في ظل هذا الجحيم، تتواصل موجات النزوح الجماعي من بارا في ظروف بالغة القسوة، حيث يفرّ المدنيون سيرًا على الأقدام نحو المجهول، دون غذاء أو دواء أو مأوى، بينما تنهار الخدمات الصحية تماماً وتنتشر الأمراض وسوء التغذية بين الأطفال والنساء وكبار السن".

وطالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف انتهاكات الدعم السريع في بارا بولاية وفتح ممرات آمنة للمدنيين.