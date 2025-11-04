إعلان

جوتيريش يعرب عن قلقه تجاه انتهاكات وقف النار في غزة

كتب : مصراوي

05:13 م 04/11/2025

أنطونيو جوتيريش

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد جوتيريش، على أنه يجب على الجميع الالتزام بقرارات المرحلة الأولى من اتفاقية السلام في غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، أدلى الأمين العام للأمم المتحدة تصريحات في كلمته أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر، بشأن غزة.

وقال جوتيريش، إن المنظمة تشارك بنشاط من أجل التأكد من زيادة المساعدات المقدمة إلى سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تدعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضرورة الربط بين غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن دولة قطر صانعة سلام في الشرق الأوسط والعالم بالإضافة إلى وساطتها في صراع غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن مجلس الأمن يناقش مسودة مشروع القرار التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن القوة المزمع نشرها في غزة، مؤكدًا أن أي قوة ستُنشر في غزة يجب أن تحظى بتفويض من الأمم المتحدة.

