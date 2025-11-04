الاحتلال يعتقل عنصرين من حماس في نابلس

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتقل عنصرين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأول أمس الأحد، شنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان والأطفال، وتخللها تفتيش منازل وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية مؤقتة، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنين اثنين أحدهما من منطقة رفيديا بعد تفتيش منزله ومصادرة مركبته، فيما اعتقل الآخر من مخيم عسكر القديم شرقي المدينة. كما داهمت القوات قريتي عزموط ودير الحطب شرق نابلس وفتشت عددا من المنازل دون الإبلاغ عن اعتقالات إضافية.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة شبه يومية ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية، تقول إسرائيل إنها تستهدف "مطلوبين أمنيين"، فيما تعتبرها السلطات الفلسطينية جزءا من سياسة تصعيدية تهدف إلى تقويض الأوضاع الأمنية والضغط على السكان في ظل استمرار التوتر الميداني في الأراضي الفلسطينية.