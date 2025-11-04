شبكة أطباء السودان: عشرات الجثث مكدسة داخل المنازل في بارا

وكالات

قالت شبكة أطباء السودان، إنها تتابع بقلق ما يجري في مدينة بارا بولاية شمال كردفان من جرائم مروّعة ترتكبها الدعم السريع بحق المدنيين العزّل.

وأفادت الشبكة، في بيان على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، بأن عشرات الجثث مكدسة داخل المنازل في مدينة بارا بعدما منع الدعم السريع ذوي الضحايا من دفنهم.

وتابعت: "في ظل هذا الجحيم، تتواصل موجات النزوح الجماعي من بارا في ظروف بالغة القسوة، حيث يفرّ المدنيون سيرًا على الأقدام نحو المجهول، دون غذاء أو دواء أو مأوى، بينما تنهار الخدمات الصحية تماماً وتنتشر الأمراض وسوء التغذية بين الأطفال والنساء وكبار السن".

وطالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف انتهاكات الدعم السريع في بارا بولاية وفتح ممرات آمنة للمدنيين.