مظاهرة مؤيدة لفلسطين تحاصر سفينة تقل مئات الإسرائيليين باليونان

كتب : مصراوي

03:07 م 04/11/2025

مظاهرة مؤيدة لفلسطين تحاصر سفينة تقل مئات الإسرائي

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليوناني بسبب مظاهرة مناهضة لإسرائيل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن نحو 1000 إسرائيلي كانوا على متن سفينة "مانو شيبينج" ظهرًا في ميناء سودا بجزيرة كريت اليونانية، ولكن تم محاصرتهم بسبب مظاهرات مؤيدين للفلسطينيين الذين سدوا مدخل الميناء.

وقال يوسي مانور، أحد ركاب سفينة "كراون إيريس"، في حديث مع موقع واي نت التابع للصحيفة: "نزلنا من سفينة مانو شيبينج وأردنا مغادرة الميناء، لكن كان هناك نحو عشرة متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين يقفون حاملين لافتات ويهتفون فلسطين حرة ويسدون المدخل. شرطة كريت عاجزة. لقد أغلقوا البوابات، والشرطة لا تسمح لنا بالخروج".

محاصرة سفينة تقل مئات الإسرائيليين باليونان مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان مظاهرة مناهضة لإسرائيل في اليونان سفينة مانو شيبينج

