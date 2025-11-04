مظاهرة مؤيدة لفلسطين تحاصر سفينة تقل مئات الإسرائيليين باليونان

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليوناني بسبب مظاهرة مناهضة لإسرائيل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن نحو 1000 إسرائيلي كانوا على متن سفينة "مانو شيبينج" ظهرًا في ميناء سودا بجزيرة كريت اليونانية، ولكن تم محاصرتهم بسبب مظاهرات مؤيدين للفلسطينيين الذين سدوا مدخل الميناء.

وقال يوسي مانور، أحد ركاب سفينة "كراون إيريس"، في حديث مع موقع واي نت التابع للصحيفة: "نزلنا من سفينة مانو شيبينج وأردنا مغادرة الميناء، لكن كان هناك نحو عشرة متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين يقفون حاملين لافتات ويهتفون فلسطين حرة ويسدون المدخل. شرطة كريت عاجزة. لقد أغلقوا البوابات، والشرطة لا تسمح لنا بالخروج".