سفير ألمانيا بالقاهرة: نقدر جهود مصر لضمان دخول المساعدات لغزة

العريش- (د ب أ)

أعرب سفير ألمانيا بالقاهرة يورجن شولتس اليوم الثلاثاء، عن تقديره للجهود للمصرية المكثفة لضمان استمرار نفاذ المساعدات لغزة.

جاء ذلك خلال زيارة سفير ألمانيا لمركز الخدمات اللوجيستية للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، وفق قناة القاهرة الإخبارية .

واطلع سفير ألمانيا على جهود الهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات إلى غزة.

بدوره أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور أن مصر تلعب دورا مهما في عملية إدخال المساعدات إلى غزة ، مشيرا إلى مواصلة التنسيق مع الأطراف المعنية لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.

وكان سفير ألمانيا وصل إلى مطار العريش أمس الاثنين حيث استقبله محافظ شمال سيناء في ديوان المحافظة صباح اليوم.

واصطحب محافظ شمال سيناء السفير الألماني في جولة لمخازن الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لتفقد المساعدات الإنسانية المختلفة المنتظر إرسالها إلى غزة.

وتشمل الزيارة كذلك تفقد معبر رفح البري ومستشفى العريش العام لتفقد المصابين والجرحى الفلسطينيين القادمين من غزة.