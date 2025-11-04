إعصار كالمايجي يودي بحياة 3 أشخاص على الأقل في الفلبين

مانيلا- (د ب أ)

قال مسؤولون محليون ووكالة إدارة الكوارث الوطنية اليوم الثلاثاء إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ونزح أكثر من 100 ألف شخص بسبب الفيضانات وحوادث أخرى ناجمة عن إعصار كالمايجي في الفلبين.

وقال مكتب الأرصاد في أحدث مذكرة إن الاعصار يحمل رياحا تسير بسرعة 140 كيلومترا في الساعة وزوابع تسير بسرعة 195 كيلومترا في الساعة.

وقال مسؤولون ووكالة إدارة الكوارث الوطنية إن الضحايا هم رجل كبير في السن غرق في الفيضانات في إقليم ليتي بجنوب البلاد، ورضيع تم العثور على جثته في مياه الفيضانات في مدينة سيبو، ورجل / 62 عاما/ لقى حتفه إثر سقوط شجرة جوز هند في إقليم بوهول.

ويتردد أن شخصا فٌقد عقب أن جرفته مياه الفيضانات في إقليم ليتي، وفقا لما قاله دانيلو اتينزا الذي يعمل بوكالة إدارة مخاطر الكوارث الإقليمية.

وقد أدى الإعصار لقطع خطوط الكهرباء والاتصالات في المناطق المتضررة بوسط وشرق الفلبين، حيث اضطر السكان إلى الصعود إلى أسطح منازلهم بعدما ارتفع منسوب الفيضانات في أعقاب هطول الأمطار خلال الليل.

وقد تم إلغاء أكثر من 130 رحلة طيران محلية بسبب الطقس السيئ، في حين تقطعت السبل بما لا يقل عن 9276 شخصا عقب أن أوقف خفر السواحل التنقل بحرا في المناطق المتضررة.