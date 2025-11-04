هآرتس: الجيش الإسرائيلي يرصد محاولات حزب الله إعادة بناء صفوفه

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" نقلًا عن الجيش الإسرائيلي، بأن مسؤولون في الجيش حذروا من أن محاولات حزب الله اللبناني المتزايدة لإعادة بناء قوته قد تدفع إسرائيل لتوسيع أنشطتها.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الجيش يرصد محاولات من جانب حزب الله لإعادة بناء صفوفه، ولا سيما شمال نهر الليطاني وليس قرب الحدود.

وأضافت أن فرع الاستخبارات حذر في الأسابيع الأخيرة من أن حزب الله يعمل جاهدًا لاستعادة قدراته العسكرية ومكانته، مشيرة إلى أن هناك احتمال أن يكون الحزب اللبناني يعيد تأهيل نفسه لأغراض داخلية.

وتابعت "هآرتس" الإسرائيلية: "الجيش سيتخذ إجراءات ضد أي تهديد منذ بدايته بغض النظر عن دوافع العدو"،

وأول أمس الأحد، نقلت القناة الـ13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع تقديرات بأن حزب الله اللبناني استعاد قدراته ونجح في تهريب مئات الصواريخ عبر سوريا، وفق ما أوردته.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن حزب الله يلعب بالنار، زاعمًا أن الرئيس اللبناني جوزيف عون "يماطل".

وطالب كاتس، في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية الأحد، الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من الجنوب.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت في حال شنّ حزب الله أي هجوم يطال أي بلدة في الشمال، مضيفًا "سنواصل تطبيق سياسة الحد الأقصى ولن نسمح بتهديد سكان الشمال".