أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، بالاجتماع الذي عُقد مع الوفد الأوكراني المفاوض لمناقشة خطة إنهاء الحرب، مؤكدا أنه كان مثمرا ومفيدا للغاية، وحقق تقدما إضافيا.

في الوقت نفسه، أشار روبيو إلى أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يجب إنجازه، مضيفا "أعتقد أن هناك رؤية مشتركة مفادها أن الأمر لا يتعلق بإنهاء الحرب، بل بتأمين مستقبل أوكرانيا، وهو مستقبل نأمل أن يكون مزدهرا".

وأوضح روبيو، أن الوفدين الأمريكي والأوكراني لم يعملا فقط على وضع شروط لإنهاء الحرب، بل أيضا الشروط التي تضع أوكرانيا على طريق الرخاء على المدى الطويل.

وأشار روبيو، إلى أن الجانبين بدآ في وضع الأساس لذلك خلال اجتماع جنيف يوم الأحد الماضي، واستمروا في اتصالاتهم طوال الأسبوع.

روبيو: روسيا يجب أن تكون جزء من معادلة إنهاء الحرب بأوكرانيا

مع ذلك، أكد روبيو أن روسيا ستلعب دورا محوريا في أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واصفا المحادثات بعد الاجتماع في ميامي اليوم بأنها هشة، قائلا: "هذا أمر حساس ومعقد".

وقال روبيو، إن روسيا يجب أن تكون جزء من المعادلة عبر مشاركتها في المفاوضات، منوّها إلى أن جهود الإدارة الأمريكية ستتكثف هذا الأسبوع إذ من المتوقع أن يسافر مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو لإجراء محادثات.

وذكر روبيو، أن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال بدرجات متفاوتة مع الجانب الروسي، موضحا "لدينا فهم جيد لآرائهم أيضا".

رئيس الوفد الأوكراني عن اجتماع ميامي: كان مثمرا وناجحا

بدوره، أشاد رستم عمروف مستشار الأمن القومي الأوكراني، رئيس الوفد المفاوض، بالاجتماع في ميامي مع كبار المسؤولين الأمريكيين، مؤكدا أنه كان مثمرا وناجحا.

وأفاد عمروف، بأنه ناقش مع المسؤولين الأمريكيين جميع المسائل المهمة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت داعمة لذلك للغاية.

واعتبر عمروف، أن اجتماع اليوم جاء استكمالا للنجاح الذي أحرزته المحادثات السابقة بين الوفدين الأوكراني والأمريكي في جنيف.