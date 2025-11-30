إعلان

الرئيس الإسرائيلي يعرض عفوًا مشروطًا على نتنياهو.. فماذا طلب؟

كتب-عبدالله محمود:

08:37 م 30/11/2025

إسحاق هرتسوغ

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، تفاصيل جديدة بشأن الطلب الرسمي الذي قدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد، لرئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ من أجل العفو عنه، وإيقاف محاكمته في قضايا الفسادة والرشوة.

ونقلت البث العبرية، عن مصدر مطلع، أنه من المرجح أن يعفو هرتسوغ عن نتنياهو مقابل تخليه عن منصبه في الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية خلال تقريرها، أن مقربين من نتنياهو، أكدوا، أن رئيس حكومة الاحتلال لن يقبل الخروج من الحياة السياسية مقابل العفو عنه.

ونقلت القناة 15 الإسرائيلية، نقلا عن مقربين من نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، لن يتنحى عن الحياة السياسية ولن يقر بالذنب.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، أنه سيدعم اتفاقا ملزما ينهي محاكمة نتنياهو مقابل اعتزاله وخروجه من المشهد السياسي.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى إنهاء محاكمة نتنياهو، مشددًا أن ذلك يعكس مصلحة إسرائيل وسيساهم في وحداتها.

ورفض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، العفو عن نتنياهو، قائلاً: "لا يمكن العفو عن نتنياهو قبل إقراره بالذنب وانسحابه من الحياة السياسية".

إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل عفو نتنياهو بنيامين نتنياهو

