بابا الفاتيكان: بإمكان لبنان أن يطور مجتمعا مدنيا نابضا بالحياة

قال البابا ليو الرابع عشر، إن لبنان يمكنه أن يطور مجتمعا مدنيا نابضا بالحياة، مشيرًأ إلى أن الالتزام من أجل السلام لا يعرف الخوف أمام الإخفاقات الظاهرة.

وأكد بابا الفاتيكان، خلال زيارته الرسمية إلى بيروت اليوم الأحد، أن الكنيسة لا تريد أن يجبر أحد على مغادرة بلده وتريد من الجميع العودة بطريقة آمنة.

وأضاف بابا الفاتيكان: "علينا ضمان ألا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة وطنهم وذلك بصناعة السلام في بلدهم".

البابا يشدد على ضرورة حل الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وفي وقت سابق، شدد بابا الفاتيكان على ضرورة حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلا في أول مؤتمر صحفي له على متن الطائرة التي تقله إلى لبنان إن هذا هو "الحل الوحيد" الذي يمكن أن يضمن العدالة للطرفين.

وأدلى البابا بهذه التصريحات على متن الطائرة التي تقله من إسطنبول إلى بيروت في المرحلة الثانية والأخيرة من جولته الأولى منذ توليه البابوية.