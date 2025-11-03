أغلقت جامعة فرجينيا أبوابها مساء الاثنين بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود "مهاجم مسلح" داخل الحرم الجامعي، ما أثار حالة من الذعر بين الطلاب والعاملين.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس"، فقد أصدرت شرطة الجامعة تنبيه طوارئ عاجلاً جاء فيه: "تم الإبلاغ عن وجود مهاجم مسلح في منطقة مكتبة شانون، 160 طريق ماكورميك. اهرب، اختبئ، قاتل."

وعقب التحذير، أعلنت الشرطة إغلاق جميع مباني الجامعة، ومنعت الدخول إليها إلا لحاملي بطاقات الهوية أو المفاتيح الممغنطة، مشيرة في بيان لاحق إلى أنه لا توجد معلومات إضافية أو دلائل مؤكدة على وجود مهاجم حتى الآن.

ويُعد هذا الإنذار الأول من نوعه منذ 27 فبراير الماضي، حين أصدرت الجامعة تنبيهاً مشابهاً إثر هجوم بسكين قرب قاعة الخريجين.

وتعيد الحادثة الحالية إلى الأذهان واقعة مقتل ثلاثة لاعبين من فريق كرة القدم وإصابة طالبين آخرين داخل الحرم الجامعي قبل نحو ثلاث سنوات، والتي خلفت صدمة كبيرة في الأوساط الأكاديمية بالولايات المتحدة.

وأكدت شرطة الجامعة أن التحقيقات لا تزال جارية، داعية الطلاب إلى البقاء في أماكن آمنة حتى صدور تعليمات جديدة.