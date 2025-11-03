إعلان

"اهرب.. اختبئ.. قاتل"| جامعة فرجينيا تحذر طلابها بعد إنذار بوجود مهاجم مسلح

كتب : محمد جعفر

11:49 م 03/11/2025

جامعة فرجينيا تحذر طلابها بعد إنذار بوجود مهاجم مس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أغلقت جامعة فرجينيا أبوابها مساء الاثنين بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود "مهاجم مسلح" داخل الحرم الجامعي، ما أثار حالة من الذعر بين الطلاب والعاملين.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس"، فقد أصدرت شرطة الجامعة تنبيه طوارئ عاجلاً جاء فيه: "تم الإبلاغ عن وجود مهاجم مسلح في منطقة مكتبة شانون، 160 طريق ماكورميك. اهرب، اختبئ، قاتل."

وعقب التحذير، أعلنت الشرطة إغلاق جميع مباني الجامعة، ومنعت الدخول إليها إلا لحاملي بطاقات الهوية أو المفاتيح الممغنطة، مشيرة في بيان لاحق إلى أنه لا توجد معلومات إضافية أو دلائل مؤكدة على وجود مهاجم حتى الآن.

ويُعد هذا الإنذار الأول من نوعه منذ 27 فبراير الماضي، حين أصدرت الجامعة تنبيهاً مشابهاً إثر هجوم بسكين قرب قاعة الخريجين.

وتعيد الحادثة الحالية إلى الأذهان واقعة مقتل ثلاثة لاعبين من فريق كرة القدم وإصابة طالبين آخرين داخل الحرم الجامعي قبل نحو ثلاث سنوات، والتي خلفت صدمة كبيرة في الأوساط الأكاديمية بالولايات المتحدة.

وأكدت شرطة الجامعة أن التحقيقات لا تزال جارية، داعية الطلاب إلى البقاء في أماكن آمنة حتى صدور تعليمات جديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة فرجينيا تحذر طلابها وجود مهاجم مسلح داخل داخل جامعة فرجينيا جامعة فرجينيا تغلق أبوابها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير