زيلينسكي ينفي تحقيق روسيا مكاسب في بوكروفسك شرقي أوكرانيا

(د ب أ)

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مزاعم روسية بأن قوات موسكو تحقق تقدما في عدة أجزاء من الجبهة في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية، لم تحقق أي نجاح في مدينة بوكروفسك، الاستراتيجية الواقعة شرقي أوكرانيا، المحاصرة في الأيام الأخيرة.

ومع إقراره بأن الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية صعب، أكد الرئيس الأوكراني أن قواته ما زالت تملك اليد العليا في بلدة دوبروبيليا القريبة.

وأضاف زيلينسكي أن الوضع في مدن ليمان وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا لم يتغير.

وبحسب الرئيس الأوكراني، لم يتبق سوى 60 جنديا روسيا في مدينة كوبيانسك، الواقعة في منطقة خاركيف، والتي سيطرت عليها روسيا لبضعة أشهر عقب الحرب في فبراير 2022، قبل أن تستعيدها أوكرانيا لاحقا.