وزيرة الخارجية البريطانية: طرحنا خطة لنزع سلاح حماس

11:34 م 03/11/2025

إيفيت كوبر

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إن السبيل الوحيد للانتقال من وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى سلام عادل ودائم هو حل الدولتين.

وأضافت كوبر خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أنه لا مبرر لإيقاف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن بريطانيا طرحت خطة لنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفي سياق منفصل، شكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على دعمه لمشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين".

وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي في هذا القانون".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن نتنياهو أعلن دعمه لقانون إعدام أسرى فلسطينيين محتجزين في سجون الاحتلال.

وذكرت البث الإسرائيلية، أنه تمت المصادقة على قانون إعدام أسرى فلسطينيين في لجنة الأمن القومي بالكنيست، مشيرة إلى أن القانون سيُحال للتصويت عليه بالقراءة الأولى في جلسة الكنيست.

