وكالات

قالت نقابة الصحفيين السودانيين، إنها تتابع تزايد الانتهاكات بحق الصحفيين في الفاشر عقب سيطرة الدعم السريع عليها واختفاء المصور إبراهيم جبريل أبكر واحتجاز الصحفي معمر إبراهيم.

وحملت نقابة الصحفيين السودانيين، في بيان لها اليوم الاثنين، الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي إبراهيم أبكر، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

واستنكرت نقابة الصحفيين بشدة الفيديو المتداول الذي يظهر فيه الزميل معمر إبراهيم أثناء التحقيق معه من قبل الدعم السريع.

ودعت نقابة الصحفيين السودانيين، الأمم المتحدة والمؤسسات الصحفية للتدخل العاجل والفوري للإفراج عن الصحفيين إبراهيم أبكر ومعمر إبراهيم.