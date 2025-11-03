قيادي في حماس: قانون إعدام أسرانا يكشف وحشية الاحتلال

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد نزّال، إن القانون المطروح في الكنيست الإسرائيلي بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف وحشية الاحتلال ويفضح زيفه أمام العالم.

وأكد القيادي في حماس خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أن الاحتلال ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار وقتل نحو 250 شهيدا في غزة.

وأوضح نزّال، أن موقف المقاومة الفلسطينية من القوة الدولية يتوقف على تشكيلها ومهامها.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، دعمه لقانون إعدام أسرى فلسطينيين محتجزين في سجون الاحتلال.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أنه تمت المصادقة على قانون إعدام أسرى فلسطينيين في لجنة الأمن القومي بالكنيست، مشيرة إلى أن القانون سيُحال للتصويت عليه بالقراءة الأولى في جلسة الكنيست.

ومن جانبه، شكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعمه لمشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين".

وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي في هذا القانون".