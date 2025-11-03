إعلان

قوات الاحتلال تتوغل في قرى بريف القنيطرة السورية

كتب : مصراوي

09:30 م 03/11/2025

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مساء اليوم الاثنين، في قرى العجرف والمشيرفة وأم باطنة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، وقامت بتفتيش ومحاصرة عدد من المنازل فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن دورية للاحتلال مؤلفة من أربع سيارات عسكرية ودبابتين، انطلقت من نقطة العدنانية سالكة طريق قرية المشيرفة باتجاه قرية العجرف، مشيرة إلى أنها توقفت في المشيرفة، وعمدت إلى تفتيش عدد من المنازل.

وقالت سانا إن رتلاً آخر للاحتلال مؤلفاً من سبع آليات عسكرية ودبابتين اقتحم قرية أم باطنة، وحاصر منزلاً يقع غرب سرية أم باطنة، دون معلومات عن الأسباب أو الهدف من ذلك.

ريف القنيطرة السورية قوات الاحتلال تتوغل في قرى بريف القنيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي سوريا

