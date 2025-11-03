إعلان

المجاهدين الفلسطينية: المصادقة على قانون إعدام أسرانا تصعيد خطير من إسرائيل

كتب : مصراوي

06:18 م 03/11/2025

حركة المجاهدين الفلسطينية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إن مصادقة ما تسمى لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يعد تصعيدًا خطيرًا ضمن حرب تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن المصادقة على مشروع القانون تمهيدًا لخطوات أكثر دموية وإرهابية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنه تمت المصادقة على قانون إعدام أسرى فلسطينيين في لجنة الأمن القومي بالكنيست، مشيرة إلى أن القانون سيُحال للتصويت عليه بالقراءة الأولى في جلسة الكنيست.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة المجاهدين الفلسطينية الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الكنيست الإسرائيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير