وكالات

قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إن مصادقة ما تسمى لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يعد تصعيدًا خطيرًا ضمن حرب تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن المصادقة على مشروع القانون تمهيدًا لخطوات أكثر دموية وإرهابية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنه تمت المصادقة على قانون إعدام أسرى فلسطينيين في لجنة الأمن القومي بالكنيست، مشيرة إلى أن القانون سيُحال للتصويت عليه بالقراءة الأولى في جلسة الكنيست.