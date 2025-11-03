مستشار ترامب: نبحث هدنة إنسانية مع طرفي الصراع في السودان

وكالات

أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس، أنه جاري بحث هدنة إنسانية مع طرفي الصراع في السودان.

وقال مسعد بولس خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إن الفظائع التي تم ارتكابها في الفاشر خلال الأيام الماضية مرفوضة تماما.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عالمية معنية بأزمات الغذاء اليوم الإثنين، إن المجاعة امتدت إلى منطقتين بالسودان التي مزقتها الحرب، بما في ذلك مدينة رئيسية في دارفور حيث قامت قوات الدعم السريع هناك بعمليات نهب وقتل على مدار الأسبوع الماضي.

وأكدت هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إنها رصدت مجاعة في مدينة الفاشر بدارفور ومدينة كادوجلي في ولاية جنوب كردفان.

وأشارت في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، إلى أن 20 منطقة أخرى في دارفور وكردفان حيث اشتد القتال في الشهور الأخيرة، معرضون لخطر المجاعة.