صحة غزة: ارتفاع إجمالي الجثامين المستلمة من إسرائيل إلى 270



غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استلام 45 جثماناً لـ "شهداء" تم الإفراج عنهم اليوم الاثنين من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وقالت صحة غزة، في بيان صحفي اليوم: "يرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 270 جثماناً"، مشيرا إلى أنه "تم التعرف حتى الآن على 78 جثمان من أصل 270 جثمانا، من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الاحتلال".

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.