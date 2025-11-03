إعلان

صحة غزة: ارتفاع إجمالي الجثامين المستلمة من إسرائيل إلى 270

كتب : مصراوي

04:36 م 03/11/2025

الصليب الأحمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استلام 45 جثماناً لـ "شهداء" تم الإفراج عنهم اليوم الاثنين من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وقالت صحة غزة، في بيان صحفي اليوم: "يرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 270 جثماناً"، مشيرا إلى أنه "تم التعرف حتى الآن على 78 جثمان من أصل 270 جثمانا، من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الاحتلال".

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة الفلسطينية غزة قطاع غزة إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي منظمة الصليب الأحمر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير