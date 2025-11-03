نتنياهو: إسرائيل بحاجة لجيش أكبر وأقوى وسنزيد مدة الخدمة الإلزامية

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل بحاجة إلى "جيش كبير وقوي وحكيم وسنزيد مدة الخدمة الإلزامية وسنعزز خدمة الاحتياط".

وأضاف نتنياهو، في حديث مع كبار ضباط الاحتياط: "نحن لم نغير الشرق الأوسط فحسب بل غيرنا أنفسنا".

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في "قوة حفظ الاستقرار" المقرر إرسالها إلى قطاع غزة، قائلًا: "لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة".

وجاء ذلك بعدما أفادت صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة، بأنه من المتوقع اكتمال المفاوضات بشأن انضمام قوات تركية لـ"قوة المهام الخاصة لحفظ الاستقرار" في قطاع غزة بحلول نهاية الأسبوع، وفق ما أوردت سكاي نيوز في نبأ عاجل.

وقالت الصحيفة، إن تركيا قد ترسل جنودًا لضمان أمن فريقها المكون من ضباط رفيعي المستوى كمراقبين في القوة الخاصة في قطاع غزة.