الدفاع المدني بغزة يحذر من منخفض جوي جديد وأمطار غزيرة

وكالات

أعلن الدفاع المدني في غزة، أن القطاع سيتأثر بمنخفض جوي جديد اعتبارًا من الليلة يستمر حتى مساء غد مصحوبًا بأمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وفي سياق متصل، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إن إنقاذ آلاف العائلات من برد الشتاء يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وحذرت الجبهة الشعبية من أن استمرار المنخفضات الجوية في ظل البنية التحتية المُدمّرة وتدمير شبكات الصرف سيؤدي لكوارث بيئية وصحية بالقطاع.

وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإدخال المعدات الثقيلة وتوفير الكرفانات والخيام بشكل عاجل.