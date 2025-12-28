وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا ليست في عجلة من أمرها من أجل السلام، وإذا لم ترغب في حل نزاعهما سلمياً، فإن موسكو ستحقق جميع أهدافها بالقوة.

وجاءت تصريحات بوتين أمس السبت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية تاس، في أعقاب هجوم روسي واسع النطاق بالطائرات المسيرة والصواريخ، والذي دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القول إن روسيا تُظهر رغبتها في مواصلة الحرب بينما تريد كييف السلام.

من المقرر أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا اليوم الأحد سعياً لإيجاد حل للحرب التي شنها بوتين قبل نحو أربع سنوات بغزو شامل لجارة روسيا الأصغر حجماً، ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على تصريحات بوتين.

قال الكرملين على تطبيق المراسلة Telegram إن القادة الروس أبلغوا بوتين خلال زيارة تفتيشية أن قوات موسكو استولت على بلدات ميرنوهراد ورودينسكي وأرتيميفكا في منطقة دونيتسك الشرقية بأوكرانيا، بالإضافة إلى هوليايبولي وستيبنوهيرسك في منطقة زابوريزهيا.

رفض الجيش الأوكراني مزاعم روسيا بشأن هوليايبولي وميرنوهراد، واصفاً إياها بأنها مزاعم كاذبة، وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوضع في كلا الموقعين لا يزال "صعباً"، وأن "العمليات الدفاعية" التي تقوم بها القوات الأوكرانية مستمرة.