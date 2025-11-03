الشرطة الإسرائيلية تعتقل رئيس نقابة العمال وعقيلته بقضية فساد

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الشرطة اعتقلت رئيس نقابة العمال العامة أرنون بار دافيد وعقيلته في إطار قضية فساد.

وفي سياق منفصل، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على المدعية العسكرية المنتهية ولايتها اللواء يفعات تومر يروشالمي بتهمة عرقلة سير التحقيق.

ويشتبه في أن تومر يروشالمي أخفت هاتفها المحمول عمدًا.

كما ألقت السلطات القبض على المدعي العام العسكري السابق ماتان سولماش.

وفي السياق، اجتمع رئيس الأركان إيال زامير، مع كبار ضباط النيابة العسكرية لإجراء نقاش قيادي على خلفية الأحداث الصعبة التي وقعت مساء أمس والأيام القليلة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن رئيس الأركان أبلغ الضباط أن أحداث الأيام القليلة الماضية أضرت بشكل خطير بثقة الجيش الإسرائيلي والجمهور في نظام القضاء العسكري.