هيئة فلسطينية: إسرائيل تقتلع نحو 49 ألف شجرة بالضفة الغربية خلال عامين

كتب : مصراوي

09:34 ص 03/11/2025

الضفة الغربية- أرشيفية

رام الله- (د ب أ)

أصدرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قراراً عسكرياً يقضي باقتلاع أشجار من أراضي قريتين غرب رام الله بالضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ينص القرار على إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق (الوجه الغربي وجبل الريسن في راس كركر، والعوريد في كفر نعمة) "لأغراض عسكرية"، وتبلغ مساحة الأرض المستهدفة نحو 15 دونماً.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الشهر ذاته 2025، نفذ المستعمرون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، تسببت باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48 ألفا و728 شجرة منها 37 ألفا و237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

إعلان

