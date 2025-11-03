

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية، اليوم الاثنين، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني، واصفا إياه بالـ"شيوعي".

وقال ترامب إن "زهران ممداني شيوعي وهو أبعد عن الفكر الاشتراكي".

وكان المرشح الأوفر حظا لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني، خاطب سكان المدينة العرب باللغة العربية، متحديا موجة التحريض التي يقودها ضده الرئيس ترامب والجمهوريون.

ويواجه ممداني هجوما حادا من ترامب الذي يصفه دائما بـ"الشيوعي المهووس"، وهدد بقطع التمويل الفيدرالي عن المدينة إذا فاز بالانتخابات.

ومع ذلك، تشير استطلاعات جامعة كوينيبياك إلى تقدمه بـ43% من الأصوات مقابل 33% لأندرو كومو، ما يجعله الأقرب إلى الفوز ويمثل تحولا لافتا في المشهد السياسي بمدينة نيويورك.

ودعا ممداني الأحد، الناخبين للتصويت المبكر في الانتخابات المقررة في الرابع من نوفمبر ودعمه للوصول إلى منصب العمدة، واعدا إياهم بعدة إصلاحات، وفقا لروسيا اليوم.