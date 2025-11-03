

وكالات

أكد وزیر الخارجیة الإيراني عباس عراقجي، أن مزاعم تبرير القصف غير القانوني لإيران بذريعة التهديد النووي الوشيك تم فضحها بالكامل خلال الأيام الماضية.

وأوضح وزیر الخارجیة الإيراني، أن اليومين الماضيين شهدا فضح الأكاذيب التي تم استخدامها لتبرير قصف إيران.

وكتب في حسابه على منصة "إكس": "خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، فضحت الكذبة الدنيئة القائلة بأن القصف الإسرائيلي والأمريكي غير القانوني لإيران كان بدافع تهديد نووي وشيك".

وأضاف: "فضحت الكذبة من خلال: رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي صرح بوضوح بأن إيران لا تطور، ولم تكن تطور أسلحة نووية، ونظيري العماني، معالي البوسعيدي، الوسيط الموثوق به من قبل كل من إيران والولايات المتحدة، والذي أوضح أنه لم يكن هناك أي تهديد نووي إيراني على الإطلاق".

وأشار إلى أن إيران لم تقض على الدبلوماسية، بل أولئك الذين فجروا طاولة المفاوضات هم من فعلوا ذلك، كما أن إسرائيل استهدفت الدبلوماسية لأن خوفها الحقيقي هو فشل مشروع شيطنة إيران.

واختتم الوزير: "ترامب وصل إلى البيت الأبيض متعهدا بإنهاء ألاعيب نتنياهو ضد أوباما وبايدن ولا يزال هناك وقت لتصحيح المسار".

يذكر أن وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، قد أوضح في وقت سابق، أن إسرائيل هي المصدر الرئيسي لغياب الأمن بالمنطقة وليس إيران.

كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة أظهرت عدم وجود برنامج للأسلحة النووية في إيران، وفقا لروسيا اليوم.