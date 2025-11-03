ترامب يُدافع عن ممارسات الأجهزة الأمنية ضد المهاجرين.. ماذا قال؟



وكالات

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ممارسات عناصر الأجهزة الأمنية الأمريكية أثناء الحملة ضد من يشتبه فيهم بأنهم مهاجرون غير شرعيين.

قال ترامب: "أعتقد أنهم لم يتمادوا بما فيه الكفاية لأن القضاة يكبحوننا، القضاة الليبراليون الذين وضعهم بايدن وأوباما في مناصبهم".

وأضاف ترامب، أنه لا يمانع من بعض التكتيكات القاسية للأجهزة الأمنية لأنه يجب إخراج هؤلاء الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين.

جاء ذلك ردا على الانتقادات الكثيرة لممارسات عناصر هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية الذين يقومون بمداهمة المنازل ويلقون القبض على المشتبه بهم باستخدام القوة وبطرق عنيفة أحيانا.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عنف عناصر الأجهزة الأمنية تجاه المهاجرين غير الشرعيين المفترضين، بمن فيهم النساء، أثناء الاقتحامات، وفقا لروسيا اليوم.