فيديو.. إخلاء مقر التلفزيون الفرنسي بعد إنذار بوجود قنبلة

أفادت إذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية، اليوم السبت، بإخلاء مقر قناة "فرانس تلفزيون" العمومية في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة، مشيرة إلى أن الأمن الفرنسي يجري تحقيقات في الحادث.

وأبلغت الجهات الحكومية مسؤولي قناة "فرانس تلفزيون" بتلقي إنذار بوجود قنبلة، في وقت هرع رجال الشرطة، مصطحبين الكلاب البوليسية، إلى موقع الحادث لإجراء التحقيق، ووفق ما أظهر البث المباشر للقناة، تأثر بث البرامج في القناة والموقع الإلكتروني للقناة جراء ذلك.

وكان إنذار بوجود قنبلة قد أدى إلى إخلاء مقر قناة "بي إف إم" يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وتم حينها إيقاف البث لأكثر من ساعتين، وعادت الفرق إلى المقر بعد استكمال الشرطة للتحقيقات اللازمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد إعلان مقدمي أحد البرامج اضطرارهم إلى وقف بث القناة على الهواء مباشرة، مع انطلاق إنذار الحريق، وقبل أسبوعين، اضطرت قناة BFMTV الفرنسية، إلى إخلاء مقرها الرئيسي للسبب نفسه.

وفي 15 نوفمبر، اضطر جميع موظفي BFM وRMC إلى مغادرة مكاتبهم لأكثر من ساعتين، واتُخذ هذا القرار «بعد أن تلقت شرطة باريس رسالة تهديد ادعى فيها شخص مجهول زرع عبوات ناسفة في المبنى وهدد بتفجيره».