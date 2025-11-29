مسؤول أممي: استمرار الهجمات الإسرائيلية على موظفينا ومرافقنا في غزة

وكالات

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس ليركه، إن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها لا يزالون يتعرضون لهجمات إسرائيلية، على الرغم من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف ليركه، في بيان لوكالة "الأناضول" التركية، أن حديقة مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منطقة جباليا تعرضت للقصف من قِبل مروحية إسرائيلية في 24 نوفمبر الجاري.

وأوضح أن فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في دير البلح تعرض لإطلاق نار في 25 نوفمبر، مؤكدًا أنه لم يصب أحد بأذى في أي من الهجومين.