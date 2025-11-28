زلزال قوي يضرب الحدود بين المكسيك وجواتيمالا

وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الجمعة، المنطقة الحدودية بين المكسيك وجواتيمالا، وفقًا لما أعلنه المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.

وأوضح المركز الألماني أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 160 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وعلى بعد نحو 6 كيلومترات من بلدة تاكانا الواقعة في أقصى غرب جواتيمالا، بالقرب من الحدود مع المكسيك.

وصباح اليوم، تعرض قضاء بهاباد، الواقع على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز محافظة يزد وسط إيران، لثلاث هزات أرضية بلغت قوتها 4.9 و5.1 و3.5 درجة على التوالي.

وأوضحت وكالة أنباء مهر الإيرانية، بأن الزلزال الأول، بقوة وقع في الساعة 1:11 صباحًا، على عمق 15 كيلومتراً.

وبعد ثلاث دقائق، سجل زلزال آخر بقوة 5.1 درجة في المنطقة نفسها على عمق 12 كيلومتراً.

ووقع الزلزال الثالث في بهاباد بقوة 3.5 درجة في الساعة 1:42 صباحاً على عمق 8 كيلومترات.