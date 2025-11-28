موقع تتبع بحري: الناقلتان المحترقتان في البحر الأسود روسيتان

(أ ب )

كشف موقع "أوبن سانكشنز" الخاص بجمع المعلومات التي تستخدم في تتبع الأشخاص والكيانات التي تتحايل على العقوبات، أن ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم واشتعلت النيران فيهما في البحر الأسود قبالة السواحل التركية اليوم الجمعة، هما جزء من "أسطول الظل"، أو من السفن المستخدمة لتفادي العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022.

وأفادت هيئة الملاحة البحرية التركية، اليوم الجمعة، بأن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم واشتعلت النيران فيهما في البحر الأسود ما استدعى القيام بعمليات إنقاذ لهما.

وقالت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن الناقلة الأولى التي كانت ترفع علم جامبيا "كايروس" كانت تبحر وهي فارغة متجهة إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي.

وأوضحت أن النيران اشتعلت فيها على مسافة نحو 28 ميلاً (45 كيلومترًا) قبالة ساحل محافظة كوجالي التركية.

وأرجعت السلطات البحرية سبب اندلاع الحريق إلى "مؤثرات خارجية"، دون الكشف عن أية تفاصيل.

وفي غضون ساعة، أبلغت الهيئة البحرية عن أن ناقلة ثانية، هي الناقلة "فيرات"، تعرضت "لضربة" أثناء إبحارها في البحر الأسود على مسافة نحو 35 ميلاً بحرياً قبالة السواحل التركية، ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل.