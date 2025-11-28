نيويورك تايمز تكشف تفاصيل اتصال ترامب مع الرئيس الفنزويلي

قالت الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي تقرير لها اليوم الجمعة، نقلت نيويورك تايمز، عن مصادر فنزويلية، أن ترامب ناقش مع مادورو في اتصال الأسبوع الماضي إمكانية عقد اجتماع بينهما.

وأوضح مصدر مطلع، نيويورك تايمز، عدم وجود أي خطط حالية للاجتماع المحتمل بين ترامب ومادورو، مضيفًا: "الاتصال بين الرئيسان شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".