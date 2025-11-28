تركيا: إسرائيل أثبتت مجددا أنها تسعى إلى تحقيق أجندة مدمرة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إسرائيل أثبتت مجددا أنها تسعى إلى تحقيق أجندة مدمرة، بهجماتها على بلدة بيت جن في ريف دمشق.

وشدد الوزير التركي، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، على ضرورة وقف هجمات إسرائيل التي تهدف إلى عرقلة جهود الحكومة والشعب السوري في إرساء الأمن والسلم الاجتماعي بالبلاد.

وفي سياق أخر، أوضح وزير خارجية تركيا، أنه يجب تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مضيفًا: "يجب ألا يعود الهدم والمجازر إلى غزة ولا بد من إعادة الإعمار وإدخال المساعدات للقطاع".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلق النار على المدنيين السوريين من قرية الحميدية بريف القنيطرة أثناء عودتهم من المشاركة في فعالية شعبية ببلدة خان أرنبة دعمًا لوحدة سوريا.