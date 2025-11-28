إعلان

تركيا: إسرائيل أثبتت مجددا أنها تسعى إلى تحقيق أجندة مدمرة

كتب-عبدالله محمود:

06:28 م 28/11/2025

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إسرائيل أثبتت مجددا أنها تسعى إلى تحقيق أجندة مدمرة، بهجماتها على بلدة بيت جن في ريف دمشق.

وشدد الوزير التركي، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، على ضرورة وقف هجمات إسرائيل التي تهدف إلى عرقلة جهود الحكومة والشعب السوري في إرساء الأمن والسلم الاجتماعي بالبلاد.

وفي سياق أخر، أوضح وزير خارجية تركيا، أنه يجب تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مضيفًا: "يجب ألا يعود الهدم والمجازر إلى غزة ولا بد من إعادة الإعمار وإدخال المساعدات للقطاع".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلق النار على المدنيين السوريين من قرية الحميدية بريف القنيطرة أثناء عودتهم من المشاركة في فعالية شعبية ببلدة خان أرنبة دعمًا لوحدة سوريا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تركيا إسرائيل هاكان فيدان بيت جن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان