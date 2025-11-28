وسط فضيحة فساد.. زيلينسكي يعلن استقالة رئيس مكتبه

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن رئيس مكتبه أندريه يرماك قدم استقالته وسط فضيحة فساد، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت "رويترز"، إن هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية فتشت منزل يرماك صباح اليوم، مشيرة إلى أن يرماك أكد تعاونه الكامل مع المحققين.

ويرأس أندريه يرماك فريق التفاوض الأوكراني بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا.

وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، ومكتب المدعي العام المعني بمكافحة الفساد، في بيان مشترك، إن عمليات التفتيش "مصرح بها" وتُجري في إطار التحقيقات، وإنهما سيعلنان التفاصيل في وقت لاحق.

ورغم أن يرماك لم يكن ضمن المشتبهين بهم في قضية الفساد التي طالت مسؤولين سابقين وحاليين في أسوأ أزمة سياسية تشهدها أوكرانيا خلال حربها الدائرة مع روسيا، فإن نواب المعارضة وبعض أعضاء حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي طالبوا بإقالة أندريه على خلفية الفضيحة.