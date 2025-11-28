الاحتلال يصدر قرارا باستملاك باحة الحرم الإبراهيمي

وكالات

قال مدير الحرم الإبراهيمي بالضفة الغربية معتز أبو سنينة، إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرارًا يقضي باستملاك الباحة الداخلية للمسجد.

وأضاف أبو سنينة، اليوم الجمعة خلال تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أن الاحتلال استولى على أنظمة الكهرباء والماء بالحرم الإبراهيمي "ضاربًا بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية".

ومن جانبها، قالت رئيسة بلدية الخليل بالإنابة، أسماء الشرباتي، إن قرار استملاك الاحتلال للحرم الإبراهيمي تهديد مباشر لموقع مصنف على لائحة التراث العالمي.