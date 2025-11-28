وزير خارجية بلجيكا يدعو لإجراءات حازمة لوقف عنف المستوطنين بالضفة

وكالات

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن عنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية بلغ أعلى مستوياته منذ عقدين.

وأدان بريفو، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، عنف المستوطنين في الضفة بشدة، مؤكدًا أن بلاده ملتزمة بضمان تنفيذ الإجراءات التي قررتها الحكومة البلجيكية.

وشدد وزير الخارجية البلجيكي على ضرورة أن يتوقف العنف في الضفة ويجب التحقيق فيه واتخاذ إجراءات حازمة بشأنه.

وأكد ماكسيم بريفو، أن الممارسات في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي وتهدد بعرقلة تنفيذ خطة غزة وتقوض حل الدولتين.