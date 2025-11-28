قنابل إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة حولا بجنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، ليل أمس الخميس، عددا من القنابل المتفجرة على أحد المنازل في بلدة حولا في جنوب لبنان.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كوادكابتر" ليلا، قنابل متفجرة عدة على أحد المنازل في حي المرج في بلدة حولا، ما تسبب بأضرار جسيمة في المنزل دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم الجمعة عن "حصيلة تظهر عدد القتلى والجرحى بسبب الاعتداءات الإسرائيلية منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية خلال الفترة الممتدة بين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 و27 نوفمبر 2025، حيث بلغ عدد القتلى 335 قتيلا وعدد الجرحى 973 جريحاً".