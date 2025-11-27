اليونيفيل: جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 10 آلاف انتهاك جوي وبري

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتفظ بالعديد من المواقع داخل أراضي لبنان، مؤكدًة أنها سجلت أكثر من عشرة آلاف انتهاك جوي وبري العام الماضي.

وأضافت اليونيفيل، في بيان لها الخميس، "أن نتعاون مع شركائنا للمساعدة في استقرار جنوب لبنان وهناك تحديات وأسلحة ومعدات غير مصرح بها تكتشف".

وأكدت اليونيفيل، أن الاحترام التام للقرار 1701 نصا وروحا هو السبيل لتحقيق الهدوء الدائم والسلام في لبنان.

ومن جانبه، أكد جيش الاحتلال، أنه نفذ قرابة 1200 عملية في لبنان منذ 27 نوفمبر 2024، من أجل تفكيك البنية التحتية لحزب الله.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن منذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، نفذت قواته أكثر من 1200 عملية مركزة، مؤكدًا أن القيادة الشمالية وسلاح الجو الإسرائيلي قتلا أكثر من 370 شخصًا من حزب الله، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، والفصائل الفلسطينية.