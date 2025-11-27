"المنطقة الخضراء".. إسرائيل تبدأ إنشاء مدينة عازلة في غزة

في تطور لافت، كشف موقع قناة i24NEWS العبرية، عن بدء استعدادات إسرائيل لعملياتها الميدانية من أجل إنشاء مدينة جديدة تطلق عليها "المنطقة الخضراء" أو "رفح الخضراء"، خصصت، بحسب التقرير لسكان من قطاع غزة في منطقة عازلة تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن أعمال التحضير للمدينة العازلة بدأت فعليًا على الأرض المحتلة، ومن المتوقع أن تتسارع بوتيرة أكبر خلال الأسبوع المقبل.

وتشير i24NEWS، إلى أن مدينة "المنطقة الخضراء"، ستستقبل فلسطينيين من سكان غزة ممن لا ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفقًا للموقع العبري، فإن جيش الاحتلال شرع بأعمال تطوير في المنطقة حتى قبل الانتهاء من عملية استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، في خطوة تصفها بأنها الأولى من نوعها منذ بدء العمليات العسكرية في غزة.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن وزراء في المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي، عبّروا مؤخرًا عن استيائهم من المشروع، محذرين من البناء في ما يسمّى "الخط الأصفر" لما قد يشكّله من مخاطر أمنية على بلدات إسرائيلية مجاورة.

وبحسب القناة أن المؤشرات الميدانية توحي بأن القيادة السياسية في إسرائيل تمضي قدما في تهيئة الظروف لتنفيذ مشروع "المنطقة الخضراء".