وكالات

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين، تخفيض الحد الأدنى للاستثمار العقاري اللازم للحصول على الإقامة الذهبية، ليصبح 130 ألف دينار بحريني بدلًا من 200 ألف، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للإقامة طويلة الأمد وجذب الاستثمارات.

ويتوقع أن يسهم هذا القرار في تنشيط سوق العقارات وزيادة الإقبال على المشاريع السكنية الفاخرة، في إطار استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي واستقطاب المستثمرين والخبرات الدولية.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع استضافة البحرين لمعرض "سيتي سكيب"، الذي يعكس النشاط والحيوية في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والإقليمي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، أن خفض متطلبات الاستثمار يعكس التزام البحرين بتوفير بيئة أكثر جاذبية وتنافسية للمستثمرين.