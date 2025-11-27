إعلان

دولة خليجية تخفض متطلبات الحصول على الإقامة الذهبية

كتب : مصراوي

05:16 م 27/11/2025

البحرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين، تخفيض الحد الأدنى للاستثمار العقاري اللازم للحصول على الإقامة الذهبية، ليصبح 130 ألف دينار بحريني بدلًا من 200 ألف، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للإقامة طويلة الأمد وجذب الاستثمارات.

ويتوقع أن يسهم هذا القرار في تنشيط سوق العقارات وزيادة الإقبال على المشاريع السكنية الفاخرة، في إطار استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي واستقطاب المستثمرين والخبرات الدولية.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع استضافة البحرين لمعرض "سيتي سكيب"، الذي يعكس النشاط والحيوية في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والإقليمي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، أن خفض متطلبات الاستثمار يعكس التزام البحرين بتوفير بيئة أكثر جاذبية وتنافسية للمستثمرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحرين الإقامة الذهبية الاستثمار العقاري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب