غينيا بيساو.. جنرال يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بعد الإطاحة بـ"إمبالو"

كتب : محمود الطوخي

02:22 م 27/11/2025

الجنرال هورتا نتا نا مان

أدى الجنرال هورتا نتا نا مان، اليمين الدستورية رئيسا انتقاليا لغينيا بيساو، اليوم الخميس، عقب إعلان ضباط في الجيش عزل رئيس البلاد، مساء الأربعاء، وفق بيان للجيش.

وأعلن الضباط في مجموعة "القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام"، مساء الأربعاء، الإطاحة بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.

وجاء الانقلاب العسكري، قبل يوم واحد فقط من إعلان النتائج الأولية للانتخابات بين إمبالو ومنافسه فيرناندو دياس البالغ من العمر 47 عاما.

سيطر الهدوء على العاصمة بيساو اليوم الخميس، وسط انتشار الجنود في الشوارع والتزام السكان بمنازلهم حتى بعد رفع حظر التجول الليلي، في حين أُغلقت الشركات والبنوك.

