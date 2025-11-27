إعلان

إندونيسيا تكثف البحث عن الضحايا بعد مقتل وفقدان نحو 120 شخصًا جراء الفيضانات

كتب : مصراوي

01:24 م 27/11/2025

فيضانات إندونيسيا

ميدان (إندونيسيا)- (أ ب)

قام رجال الإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الخميس، بالبحث في الأنهار وتحت الأنقاض في القرى، عن أي جثث أو ناجين محتملين، بعد أن خلفت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة 49 قتيلا و67 مفقودا.

وتسببت الأمطار الموسمية التي هطلت خلال الأسبوع الماضي، في فيضان الأنهار على ضفافها بإقليم سومطرة الشمالية، أمس الأول الثلاثاء.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الفيضانات اجتاحت قرية جبلية وجرف السكان وأغرق أكثر من 2000 منزل ومبنى. وقد فر ما يقرب من 5000 شخص من السكان إلى ملاجئ انشأتها الحكومة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة سومطرة الشمالية، فيري والينتوكان، في بيان، أنه تم انتشال 17 جثة بحلول اليوم الخميس، في منطقة تابانولي الجنوبية وثماني جثث في مدينة سيبولجا.

أما في منطقة تابانولي الوسطى المجاورة، فقد تعرضت عدة منازل لانهيارات أرضية ، ما أسفر عن مقتل أسرة من أربعة أفراد، على الأقل.

فيضانات إندونيسيا الانهيارات الأرضية ضحايا الفيضان

