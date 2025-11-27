إعلام عبري: صبر واشنطن بشأن غزة بدأ ينفد وقد تضغط على إسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر، الأربعاء، إنه في حال أُعيدت جثتا الأسيرين المتبقيين فستبدأ إسرائيل بحث قضايا إعادة إعمار غزة.

وأكدت المصادر، أن صبر الولايات المتحدة بشأن غزة ينفد وقد تبدأ بالضغط على إسرائيل.

وأشارت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، مساء الأربعاء، إلى أن ملاحقة جيش الاحتلال الإسرائيلي واغتياله مقاتليها المحاصرين في رفح خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

أوضحت حماس، أنها بذلت جهودا كبيرة مع الوسطاء لحل مشكلة المقاتلين العالقين في رفح، إذ قدمت أفكارا وآليات محددة لمعالجتها، متهمة إسرائيل بنسف هذه الجهود بتغليبه لغة القتل والإجرام والملاحقة والاعتقال في إجهاض لجهود الوسطاء.

وحمّلت حماس، جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة مقاتليها العالقين، داعية الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل للسماح بعودة المقاتلين إلى بيوتهم.