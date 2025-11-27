إعلان

المخابرات الأمريكية: مطلق النار في واشنطن عمل لصالحنا بـ أفغانستان

كتب : مصراوي

08:57 ص 27/11/2025

إطلاق نار قرب البيت الأبيض

وكالات

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، إن المشتبه به في إطلاق النار في واشنطن عمل في أفغانستان لصالح عدة وكالات حكومية أمريكية، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات.

أضاف راتكليف: "بررت إدارة بايدن السماح لمطلق النار المزعوم بدخول الولايات المتحدة بسبب عمله السابق مع الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية".

ووقع إطلاق النار يوم الأربعاء حوالي الساعة الثالثة عصرا، "الحادية عشرة مساء بتوقيت موسكو" بالقرب من مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت شرطة واشنطن باعتقال مشتبه به، بينما أصيب اثنان من أفراد الحرس الوطني في إطلاق النار، ولا يزالان في حالة حرجة.

وكان ترامب قد أكد سابقا أن المهاجم وصل من أفغانستان في سبتمبر 2021.

وفي 25 نوفمبر وصف ترامب واشنطن بأنها "مدينة آمنة تماما"، مدعيا أنه لم تحدث أي جريمة قتل هناك منذ 6 أشهر، وفقا لروسيا اليوم.

