

وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الضخم الذي اجتاح مجمع "وانج فوك كورت" السكني بمنطقة تاي بو في هونج كونج، إلى 44 قتيلا فيما لا يزال مصير أكثر من 200 آخرين مجهولا.

قالت السلطات، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 44 قتيلا، و45 مصابا تم نقلهم إلى المستشفيات، بينهم حوالي سبعة في حالة حرجة. ولا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين، مما يثير مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا".

وفي تطور بارز، كشفت شرطة هونج كونج عن اعتقال 3 رجال للاشتباه في تورطهم بجريمة القتل غير العمد المرتبطة بالحريق.

وأفادت الشرطة، أن فريقا متخصصا يجمع الأدلة والشهادات، على أن تُعرض التفاصيل الكاملة في مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة.

واضطر أكثر من 700 شخص إلى مغادرة منازلهم خلال الليل، ونُقلوا إلى مراكز طوارئ تحولت إلى ملاجئ مؤقتة.

ووصلت المعاناة إلى حد رصد متضررين ينامون على حصائر أرضية، بينما نشط المتطوعون في توزيع الطعام والمياه والمستلزمات الضرورية.

وواجهت فرق الإغاثة تحديات كبيرة في عمليات الإخجلاء بسبب التركيبة السكانية للمجمع الذي يقطنه نحو 4 آلاف شخص، 36% منهم فوق سن 65 عاما.

وقد أعاقت كثافة الدخان وفوضى الليل عمليات الإجلاء، مما جعلها بطيئة وصعبة.

ووصف رئيس هونغ كونج جون لي الحريق بأنه "كارثة كبرى"، مؤكدا أن الشرطة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي جهة يثبت تقصيرها في معايير السلامة، سواء خلال أعمال الترميم أو في تجهيزات الوقاية داخل الأبراج، وفقا لروسيا اليوم.