المدعي العام يسقط التهم الموجهة لترامب بالتدخل في انتخابات جورجيا

أتلانتا (أمريكا) - (أ ب)

أسقط المدعي العام الجديد التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرين في قضية التدخل بانتخابات جورجيا.

وقال المدعي العام الذي تولى مؤخرا قضية التدخل بانتخابات جورجيا ضد الرئيس ترامب وآخرين، في مذكرة قضائية اليوم الأربعاء، إنه قرر عدم المضي في القضية.

وتولى بيت سكاندالاكيس، المدير التنفيذي لمجلس المدعين العامين في ولاية جورجيا، القضية الشهر الماضي خلفا لمدعية مقاطعة فولتون فاني ويليس، التي أُبعدت بسبب "مظهر من مظاهر عدم النزاهة" نتج عن علاقة عاطفية مع المدعي الخاص الذي اختارته لقيادة القضية.