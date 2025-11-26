إعلان

المدعي العام يسقط التهم الموجهة لترامب بالتدخل في انتخابات جورجيا

كتب : مصراوي

07:37 م 26/11/2025

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أتلانتا (أمريكا) - (أ ب)

أسقط المدعي العام الجديد التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرين في قضية التدخل بانتخابات جورجيا.

وقال المدعي العام الذي تولى مؤخرا قضية التدخل بانتخابات جورجيا ضد الرئيس ترامب وآخرين، في مذكرة قضائية اليوم الأربعاء، إنه قرر عدم المضي في القضية.

وتولى بيت سكاندالاكيس، المدير التنفيذي لمجلس المدعين العامين في ولاية جورجيا، القضية الشهر الماضي خلفا لمدعية مقاطعة فولتون فاني ويليس، التي أُبعدت بسبب "مظهر من مظاهر عدم النزاهة" نتج عن علاقة عاطفية مع المدعي الخاص الذي اختارته لقيادة القضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب المدعي العام انتخابات جورجيا قضية التدخل بانتخابات جورجيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان