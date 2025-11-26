الجهاد الإسلامي وحماس تنددان بعملية الاحتلال شمال الضفة

مصراوي

شددت حركة الجهاد الإسلامي على أن عملية الاحتلال في الضفة عدوان ممنهج يندرج ضمن مخططات إفراغ الضفة وتهجير أهلها، مضيفة أن العدوان يتزامن مع مساعي إقرار قوانين الضم بما يتيح للمستوطنين استملاك أراض بالضفة.

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إطلاق الاحتلال عملية عسكرية يكشف حجم الإجرام بهدف السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، مؤكدًة أن عملية الاحتلال جزء من مخططات الضم والتهجير التي تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية.

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام "الشاباك" وقوات حرس الحدود التابعة للشرطة، عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية.

وأوضح بيان مقتضب صادر عن جيش الاحتلال أن العملية انطلقت الليلة الماضية، بزعم أنها تهدف إلى إحباط ما وصفه بـ"الإرهاب" في مناطق شمال الضفة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه من المتوقع أن تستمر العملية عدة أيام، وتشمل خمس قرى من بينها طمون وطوباس، حيث ستُنفَّذ خلالها حملات تفتيش واعتقالات بناءً على معلومات استخباراتية.